Educação antirracista é tema de encontro com professores

Nesta quarta-feira (26) o I Encontro de Educação Antirracista vai ter a participação de centenas de professores de diversos segmentos – da Educação Infantil a EJA, que envolve jovens e adultos – da rede municipal de Ensino. O evento acontece das 14h às 17h30 e das 18h às 21h no SESC Cultural –situado na rua Cabuçu, 160, próximo à Igreja Catedral de Santana (Igreja da Matriz). O encontro reúne especialistas da área para debater o racismo e discutir o fortalecimento da quebra de silêncio na Educação.Para a professora Railda Neves, uma das idealizadoras do evento, este é um importante passo para abordar o tema de forma aberta com todos os segmentos e tratar das ações em prol de uma educação antirracista, fundamental para a construção de relações mais inclusivas e mais democráticas entre os diferentes sujeitos no espaço da escola e fora dela. “Precisamos falar abertamente sobre esta temática tão importante, pois o racismo é uma realidade da nossa sociedade”, destaca. A professora ressalta ainda os casos recentes de racismo divulgados na mídia, nas diversas situações da vida cotidiana.

PROGRAMAÇÃO Os estudantes das escolas municipais João Duarte Guimarães e do Centro Integrado de Educação Municipal Joselito Amorim vão abrir o evento com apresentações culturais. Durante a tarde, a programação segue com palestra sobre o tema “Diálogos para uma Educação pluricultural na perspectiva antirracista”, do professor doutor Luís Carlos Ferreira (UEFS). A professora mestra e escritora Luciana Nascimento (UNEB) abre o debate “Para além das margens, para além dos muros do silêncio: vozes negras em aquilombamentos”. E em sequência, a professora Hely dos Santos Pedreira (foto) vai trazer para o público a seguinte abordagem: “Quebra de silêncios através dos etnosaberes da comunidade”.

Já à noite, a palestra de abertura tratará do tema: “Racismo é Crime, Racismo Religioso é pecado”, pela professora Elizete Silva, do Centro de Pesquisa da Religião, CPR/UEFS.Ainda sobre a possibilidade de amplificar importantes vozes, o professor doutor Marco Antônio Leandro Barzano (UFBA-UEFS) discutirá a temática: “Rompendo o silêncio da/na escola sobre a questão racial e construindo saberes para a luta antirracista”.

A professora mestre Isabel de Jesus, membro de uma comunidade quilombola, fechará a noite falando sobre a importância do trabalho educativo sobre a questão racial na comunidade quilombola Lagoa Grande, do distrito de Maria Quitéria.Entre as palestras, a programação ainda traz depoimentos de integrantes da comunidade escolar, perguntas e respostas, música, apresentação de canto africano, uma homenagem a Noratinho da Pamonha, personalidade feirense, e a participação de representantes da Secretaria Municipal de Educação.