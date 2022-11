Esse é o Muro da Marechal. Do lado direito dos blocos de concreto, o G.Barbosa. Essa rua em frente é a Comendador Targino… do lado esquerdo, a ‘Maré’ vai desaguar na Getúlio Vargas, a avenida vertebral do esqueleto urbano da Feira. Lá está o Mercado, o Map de todos nós, inteiro desde 1915.

Mas essa é a Marechal dividida nos dias de hoje. Como as Alemanhas do pós-guerra. Como o muro dos EUA no México. Como as cercas elétricas dos condomínios…

Construir muros, colocar arames, é fácil, ou melhor, é menos difícil do que construir pontes e passagens para todos. Esse é um dito popular.

