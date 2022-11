Este painel de Juraci Dórea está em uma praça de alimentação hoje permanentemente vazia em um shopping cheio de lojas de empréstimos na rua Conselheiro Franco, no centro antigo da Feira. É uma obra de arte impactante. Lembro exatamente o dia que a vi pela primeira vez. O ano era 1996 e o publicitário Roque Tavares me aguardava chegar de Salvador nessa praça, muito movimentada, onde almoçamos. Foi uma conversa que fluiu e trouxe resultados. Dali nasceu o embrião do marketing da campanha para prefeito de José Falcão. Mas ainda hoje penso que foi o painel, e o impacto que ele me provocou quando cheguei, tudo que ele me jogou nos olhos e mente que me fez aceitar aquele trabalho…a arte salva.

