Jerônimo, Maquiavel e o ‘pai’ da vitória de ACM Neto em Feira de Santana

Mesmo que a intenção não tenha sido essa, e a ressalva até tenha sido feita (“Mas, existe o respeito pelo povo de Feira de Santana sim”), a afirmativa de Jerônimo sobre como será o tratamento a Feira de Santana, através do prefeito Colbert, soou como um sentimento de revanche, um ressentimento eleitoral que não será esquecido facilmente. Foi dura: “A gente sabe como tem que tratar porque é oposição, e oposição se trata como oposição”. E como é que se trata a oposição? O governador eleito não respondeu e tudo indica que também não lhe foi perguntado, até porque está tão implícita a resposta nesta frase que é desnecessária a pergunta. Seria o mesmo que pedir explicação a Maquiavel sobre uma frase tão límpida como a que o filósofo construiu: “Aos amigos os favores, aos inimigos os rigores da Lei”. A frase de Jerônimo foi dita numa entrevista ao vivo com o radialista Dilton Coutinho e reproduzida em parte pelo site Acorda Cidade. Nesses tempos de violência politica e acirramento de ânimos esperava-se ouvir algo mais polido e republicano do professor Jerônimo Rodrigues mesmo compreendendo a decepção que provavelmente tenha tido com o resultado eleitoral em Feira de Santana onde seu adversário, ACM Neto, ganhou, em todas as zonas eleitorais, com uma vantagem total de cerca de 60 mil votos no segundo turno, depois de apenas 5 mil no primeiro. Mas mesmo sendo agreste a frase do governador, veja como são as coisas da política, quem gostou foi o próprio prefeito Colbert Filho que se viu assim como o verdadeiro “pai” da vitória do candidato do União Brasil no município. Ele e João Roma.

