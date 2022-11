Quixabeira da Matinha participou de seminário em Ribeirão Preto

O grupo Quixabeira da Matinha participou no último final de semana de um seminário sobre o samba-de-roda promovido pelo Instituto Plural de Educação e Cidadania Vila Bela de Ribeirão Preto, São Paulo. Seminário de Samba de Roda-Patrimônio Imaterial. O Instituto Plural de Educação e Cidadania Vila Bela, atua há 20 anos “em defesa das tradições e exposições da resiliência do povo negro”. O Seminário Samba de Roda- Patrimônio Imaterial foi financiado pela Secretaria Nacional de Cultura. Guda Morena e Dona Chica do Pandeiro apresentaram à platéia o Boi de Roça da Matinha dos Pretos e outros ritmos. As palestras ocorreram no Centro Cultural Palace, localizado na calçadão central da cidade paulista. “Esses eventos, como o seminário, são vitais para a valorizazão e preservação da memória de tudo que envolve essa cultura. Respeito e defesa intransigente da salvaguarda do samba de roda”, explica Silvia Seixas Alves, pedagoga e responsável pela elaboração desta programação.

Com informações do jornal Tribuna de Ribeirão