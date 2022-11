Maçaranduba do Recôncavo

Maçaranduba. Essa raridade está bem alí no Reconcâvo, em São Gonçalo dos Campos, num sítio rural perto dos conhecidos povoados das Mercês e dos Afligidos. Ela sobrevive a mais de três gerações de uma família dona do quintal onde cresceu misturada às fruteiras aos fundos de uma casa de farinha de paredes tisnadas. Fomos até lá movidos pela saudade de Ovidio Amaral que a tinha visto há mais de 40 anos quando ela era da ‘grossura de um coqueiro’ e ele ainda era ‘Ovidinho’, filho do professor Amaral, menino azougado em desabaladas carreiras em cavalos pelos corredores de cercas do Cocão.

