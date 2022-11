Prefeitura de Feira estuda implantação de Subprefeituras nos distritos rurais

A Prefeitura de Feira iniciou estudos para análise de viabilidade e necessidade de implantação de subprefeituras nos distritos. Os trabalhos a serem desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Agricultura (Seagri) deverão ficar prontos dentro de 180 dias. Outras pastas também devem apresentar dentro de 120 dias, a relação detalhada dos serviços realizados por cada uma delas e quais poderiam ser desenvolvidos nos distritos, no âmbito das subprefeituras.

Conforme o decreto publicado no Diário Oficial Eletrônico, no último sábado (12), os agentes distritais de cada localidade deverão apresentar, dentro desse período [120 dias], o relatório de demandas de cada distrito, de forma a embasar a elaboração do estudo de implantação, contemplando todos os serviços disponíveis nas secretarias e no Plano Plurianual em vigência.

O estudo para a análise da viabilidade e necessidade da implantação das subprefeituras observará, obrigatoriamente, a presença dos seguintes quesitos: estimativa de número de atendimento à população; serviços a serem prestados com prioridade em cada Subprefeitura; estimativa da quantidade de servidores para atuar em cada Subprefeitura, observados os serviços a serem realizados em cada uma; e localização estratégica para a sua implantação, de forma a atender à população; equipamentos, máquinas e veículos necessários para o pleno desenvolvimento do serviço.Ainda conforme o decreto, Seagri deverá apresentar a cada trinta dias, a partir da publicação do decreto, relatório sobre o estudo realizado e eventuais pendências para a sua conclusão.