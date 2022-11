Com uma missa solene e festiva, celebrada pelo Padre Luiz a comunidade católica do povoado do Jacu distrito da Matinha em Feira de Santana encerrou a festa da padroeira do lugar, Santa Isabel da Hungria. Após a missa aconteceu um leilão das doações recebidas para a realização das comemorações. A igreja do Jacu pertence à Paróquia Quilombola da Matinha dos Pretos, criada recentemente pelo Arcebispo Dom Zanoni. O padroeira da Paróquia é São Roque.

