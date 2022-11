Deputado apresenta Moção de Pesar pela morte do médico Outran Borges

Como forma de reconhecimento à história do médico e poeta Outran Borges, o deputado Angelo Almeida (PSB) apresentou Moção de Pesar na Assembleia Legislativa nesta segunda-feira (21), para que seja encaminhada à família e à Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana onde ele foi provedor.

Nascido em Baixa Grande, na Chapada Diamantina, Outran Borges chegou em Feira de Santana, junto com a família ainda criança, e fincou raízes. Formou-se em Medicina pela Universidade Federal da Bahia e, durante a juventude, envolveu-se com movimentos estudantis, mesmo período em que nasceu as paixões pela música, poesia e política.

Além de composições, lançou livros, O Protonauta; Cabeça de Frade; Os Quatro Caminhos do Vento; A Verdade, o Tempo e Outras Mentiras, além de ter trabalhos publicados nas antologias “Os Novos Valores da Bahia I” e “Célula Doce e Corpos Florilégio”. Também era filiado a Associação de Músicos, Arranjadores e Regentes (AMAR) e ao Movimento Poético Nacional, participou do movimento Cultura Hera, em Feira de Santana, foi membro da Academia Feirense de Letras (Cadeira 37).

“A inteligência, conhecimento, generosidade, gentileza e amor eram marcos da sua vida pessoal e profissional de Dr. Outran. E foi assim enquanto interventor da Santa Casa, que assumiu durante uma das suas piores crises administrativas e conseguiu fazê-la resistir. A importância e a grandiosidade dele para Feira de Santana e para a Bahia são inegáveis. O que fica é a gratidão por ter tido a oportunidade de conhecer uma pessoa tão ímpar, sensível e íntegra”, registrou o deputado Angelo Almeida.