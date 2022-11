Embasa amplia abastecimento em São Gonçalo e Conceição da Feira

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento – Embasa tem investido para ampliar o abastecimento nas zonais rurais dos municípios que compõem o Sistema Integrad o de Feira de Santana. Em São Gonçalo dos Campos, por exemplo, foi entregue no final do mês passado a extensão de rede das localidades Bete I e Bete II (foto), obra que também beneficiou as comunidades de Quissange e Desterro, no município vizinho de Conceição da Feira. Ao todo, foram implantados 13 mil metros de tubulação para levar água tratada para cerca de 125 imóveis da região, com um investimento da ordem de R$ 327 mil.