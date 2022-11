Igreja Senhor dos Passos tem novo pároco; mudanças de Dom Zanoni na Arquidiocese

Após mais de uma década na função, o Monsenhor Luiz Rodrigues foi afastado da Paróquia do Senhor dos Passos, em Feira de Santana, e nomeado no seu lugar o padre Júlio César da Costa Santa Bárbara. O novo paróco da importante Paróquia da Arquidiocese de Feira de Santana, estudou Filosofia na Faculdade São Bento, em Salvador e Teologia na

Faculdade Católica de Feira de Santana, mestre em Teologia com dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Teologia da PUC, no Rio de Janeiro, com o título: “O mistério do homem revelado no mistério de Cristo: Antropologia da Gaudium et Spes 22”

A nomeação do padre Júlio Cesar e dos padres Aristóteles e Jorge Alan como vigários da Senhor dos Passos é uma das dezenove (19) “transferências e nomeações de presbíteros e diáconos” publicadas pelo arcebispo Dom Zanoni Demettino, “considerando as necessidades pastorais e a adequada distribuição dos ofícios, após ouvido o Conselho Presbiteral”

As nomeações e transferências alcançam outras cidades como Santo Estêvão, onde foram nomeados dois diáconos e Tanquinho com novos pároco e vigário na Paróquia Santo Antônio.

Veja a lista completa, acessa Arquidiocese de Feira de Santana.