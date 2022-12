Decoração natalina no centro de Feira tem túnel de LED e árvore de 9 metros

O calçadão da Sales Barbosa vai ganhar um túnel vermelho com lâmpadas LED, cujas estruturas básicas já estão no lugar, próximo ao Mercado de Arte Popular (MAP) . Os postes serão decorados com arandelas, enquanto as palmeiras receberão mangueiras em LED. Em frente à Igreja dos Remédios será montada uma árvore com nove metros de altura.

Quem passar pelo Novo Centro vai se surpreender com a decoração natalina. Neste ano, Feira de Santana inova com espaços modernos e totalmente instagramáveis – cenários pensados para despertar no feirense a vontade de fazer uma selfie ou gravar vídeos. A estrutura começou a ser montada no último sábado (3).

Além da Sales Barbosa, a Praça da Bandeira e a Praça Dr. Remédios Monteiro vão receber modernos cenários. Bancos em palets também vão compor o ambiente. Neste ambiente instagramável haverá ursos, caixas de presentes, estrelas e trenó. Na Praça da Bandeira um painel com felicitações de Natal. A decoração está sendo montada pela Conecta Feira.A p revisão é de que os serviços sejam concluídos na próxima sexta-feira (9). Estão sendo montando as estruturas à noite para não atrapalhar o comércio.

foto: maquete digital do túnel com lâmpadas led