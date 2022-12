Um caramanchão estilizado no Calçadão da Sales Barbosa, foi o que me pareceu. mas não, é estrutura para a decoração natalina da Feira. mas bem que poderia ser! Ou é. A via, e a vida, precisam de plantas. Há pelo menos dois caramanchões públicos em Feira: na praça da Kalilândia e na pracinha de Candeia Grossa no distrito da Matinha. são convencionais mas estão lá há um bom tempo, coitados, meio solitários, sem trepadeiras, sem plantas a se enroscarem por seus troncos e caibros roliços fazendo nascer e crescer a relaxante sombra para a qual foram destinados pelo homem. esse caramanchão da Sales Barbosa, que seja, pelo menos será luminoso, pelo menos, embora vá ser retirado após a partida dos Reis Magos. Ou não. Vai ficar muito bonito. Já está.

