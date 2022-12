Josué Cangaceiro quer morar na Feira

Josué Cangaceiro quer vir morar em Feira de Santana. É cidadão brasileiro, baiano de Salvador, andou por esse mundão nordestino, percorreu mares de petróleo, aposentou-se e agora, diz ele, encontrou um lugar para fazer a mudança que não é fácil para quem tem um Museu e uma cidade cenográfica…Sim, isso mesmo, em Saquarema no Rio de Janeiro. É aquela história, vender o terreno e se arranchar aqui com os apetrechos sertanejos de todos os tipos, diz ele mostrando algumas fotos. Sabe até o bairro ou imediações: ali pela Uefs…Dizendo ele que já colocou tudo à venda. E eu acredito. Jurivaldo Alves e Josué (foto) ambos são cangaceiros, com histórias diferentes que se encontraram no Cariri Cangaço, um evento que Manoel Severo faz por tudo que é cidade nordestina que tem rastro de cangaço, há mais de uma década, e talvez queira fazer por aqui também.

Relacionado