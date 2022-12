IPTU em Feira com 20% de desconto até o dia 23

Os contribuintes de Feira de Santana podem utilizar a segunda parcela do 13º salário para aproveitar o desconto de 20% no pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Fiscalização do funcionamento (TFF), referente ao exercício de 2022. O prazo vai até o dia 23 de dezembro.

Quem optou pelo parcelamento do IPTU também poderá quitar o saldo remanescente até essa data com o desconto de 20%. O prazo foi estendido este ano, por determinação do prefeito Colbert Filho, levando em consideração os efeitos paralelos e impresumíveis que ainda vêm sendo motivados pela recente crise de natureza sanitária, além das recorrentes interpelações de contribuintes e dos mais diversos segmentos da sociedade civil organizada.

As guias para o pagamento do IPTU e da TFF podem ser obtidas na página da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) na internet, acessando www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br, assim como diretamente no CEAF, localizado na rua Barão de Cotegipe, nº 764, Centro, ou ainda, através de solicitação através do e-mail dat@sefaz.feiradesantana.ba.gov.br.

Vale destacar que a arrecadação retorna em investimentos ao município nas áreas da Saúde, Educação e Infraestrutura.

Foto Jorge Magalhães