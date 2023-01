Regimento Interno volta a ser cumprido na Câmara de Feira

O entendimento de que o Regimento Interno da Câmara de Veradores de Feira de Santana foi descumprido frequentemente durante os últimos dois anos é quase um consenso entre quem acompanha de perto o movimento ou o dia-a-dia do Poder Legislativo do Município. Com a nova Mesa Diretora que assumiu ontem, 02, a obediência às regras de ética, decoro e práticas legislativas em geral será fiscalizada, cobrada e a desobediência punida com os procedimentos permitidos pelo Regimento. O Regimento vai voltar a ser cumprido integralmente.

Pelo menos foi o que deram a entender tanto a vereadora Eremita Mota, presidente, quanto o novo Corregedor e terceiro secretário da Mesa vereador Galeguinho SPA. “A Câmara não será palco de lutas fraticidas ou sistemáticas”, disse a Presidente numa clara alusão ao “estilo” do ex-presidente da Casa, Fernando Torres que por diversas vezes atropelou, ou deixou que atropelassem o Regimento. E o Corregedor foi taxativo: “Serei amigo de todos, porém irei agir de acordo com o regimento. Esta Casa tem que dar exemplo”.

A nova Mesa Diretiva, comandada por Eremita, é formada pelos vereadores Fernando Torres (1º vice-presidente), Lú de Ronny (1ª Secretária), Pastor Valdemir (2º Secretário), Paulão do Caldeirão (2º vice-presidente), Ron do Povo (3º vice-presidente), Edvaldo Lima (3º Secretário). Na mesma sessão, o vereador Galeguinho SPA foi empossado como novo Corregedor da Câmara.