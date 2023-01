Morreu mais gente na fila da regulação do que assassinada em Feira: 438 pessoas

Morreu mais gente no ano passado em Feira de Santana na fila da ‘Regulação da Saúde’ (chamada de ‘Fila da Morte’) do que vítima de assassinatos no Município que é considerado um dos mais violentos do país. Na Regulação, segundo número divulgado hoje, 12, pelo prefeito Colbert Filho (MDB) morreram 438 pessoas enquanto vítimas de homicídio foram 327. Em um vídeo no Instagram, acompanhada da coordenadora Vera Galindo, o Prefeito explicou de maneira didática o que é a Regulação e quais seus objetivos.

“Infelizmente a fila de regulação segue sendo um problema extremamente grave que temos enfrentado nos últimos tempos. O que parece que está havendo é muita falta de sensibilidade com responsabilidade da Secretaria de Saúde do Estado”, diz o prefeito no vídeo que dura cerca de 2 minutos.

Colbert também falou sobre a arrecadação de impostos estaduais em Feira de Santana: foram 1 bilhão e 400 milhões reais até novembro, mas voltaram para Feira de Santana 340 milhões. O que o nosso povo faz precisa ter um retorno melhor, principalmente na área da saúde. Fila de regulação não pode ser fila da morte”