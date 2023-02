Comunidade quilombola de Lage dos Negros recebe visita de Jerônimo

A primeira comunidade quilombola do estado a receber a visita oficial do novo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues é o distrito de Lage dos Negros, no município de Campo Formoso, norte da Bahia. Ele é acompanhado pelo presidente da Assembleia, deputado Adolfo Menezes (PSD) ex-prefeito do município e um dos líderes locais. Jerônimo e Adolfo abrem o programa Saúde Mais Perto, com duração de dois dias, realizado pela Secretaria da Saúde do Estado, em parceria com Voluntárias Sociais da Bahia, e com o apoio da Assembleia de Carinho, dirigida por Denise Menezes.

“Será uma ação muito importante para a nossa comunidade de Laje dos Negros, com a oferta de mil consultas oftalmológicas, com triagem para cirurgias de catarata, e limpeza de lentes. Em Odontologia, estão previstos 2.100 atendimentos”, explica Denise Menezes.

Em reunião com a secretária de Saúde da Bahia, Roberta Santana; com a primeira-dama do Estado, Tatiana Velloso; e com a ex-prefeita de Campo Formoso, Rose Menezes, foi também definido um leque de exames que será ofertado à comunidade de Laje dos Negros.

“Serão realizados exames pré-operatórios — ultrassonografia, eletrocardiograma, Raio-X, exames laboratoriais, ginecológicos e mamografia para mulheres de 49 a 69 anos”, enumera a presidente da Assembleia de Carinho.

No “Saúde Mais Perto”também haverá consultas médicas para triagem de cirurgias eletivas de histerectomia, colecistectomia (vesícula) e hérnia, além de serviços de avaliação nutricional; aplicação das vacinas COVID-19 e de rotina, como febre amarela, hepatite, tétano; e a realização de testes rápidos para detecção de infecções sexualmente transmissíveis, como HIV, sífilis e hepatite.

A população de Laje dos Negros também contará com uma unidade do SAC Móvel para prestar 750 atendimentos para emissão da segunda via do RG, inscrição no CPF, antecedentes criminais e cadastramento da biometria do título de eleitor.

Para acesso aos serviços, os usuários deverão apresentar Cartão SUS, RG, CPF, comprovante de residência e requisição médica para realização de exames.