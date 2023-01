Distrito quilombola de Campo Formoso já tem Subprefeitura

Lage dos Negros é um distrito rural do município de Campo Formoso, a cerca de 300km de Feira de Santana, e uma das mais conhecidas localidades quilombolas da Bahia. Além da rica história social a área é famosa pela quantidade de cavernas (inclusive a maior do hemisfério sul, a Toca da Boa Vista), grutas, sumidouros e cachoeiras e pelo garimpo de esmeraldas.

No início do ano passado, a Prefeitura de Campo Formoso instalou uma Subprefeitura na rua principal do povoado sede de Lage dos Negros.Na sala decorada com bonitas fotos artisticas da região, a servidora da Prefeitura , Irmã Késia, uma sorridente e prestativa quilombola nascida em Lage, atende aos frequentadores do local que virou uma espécie de ponto de encontro e referência dos moradores e visitantes. Uma vez por semana o vice-prefeito Jacy Muniz, que é filho de Lage dos Negros, atende moradores e correligionários.

A política em Campo Formoso é polarizada entre dois grupos identificados por apelidos curiosos: os ‘Boca Preta’ e os ‘Boca Branca’, que remetem a ancestrais rivalidades entre os negros e os brancos da região.

Embora esse conflito étnico certamente ainda exista, hoje os grupos políticos não estão delineados pela cor: o grupo dos ‘Boca Preta’, por exemplo, tem como representante maior o atual presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado Adolfo Menezes (PSD), branco de olhos azuis. Hoje o comando político no município está com os ‘Boca Branca’ com o prefeito Elmo Vieira (União Brasil), também branco e de tradicional família política como os Menezes. A esposa de Adolfo, assim como ele, já foi prefeita e Elmo é irmão do deputado federal Elmar Nascimento.