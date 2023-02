Feira vai ganhar estação de carregamento de carros elétricos

As vendas de carros eletrificados no Brasil, incluindo híbridos e elétricos, encerraram 2022 com novo recorde e crescimento de 41% na comparação com o ano anterior. Segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), foram emplacadas 49.245 unidades do segmento. Diante desse incremento, a Jubiabá Veículos, revenda da Renault em Feira de Santana, está implantando uma estação de carregamento para veículos elétricos e híbridos, que entrará em operação nas próximas semanas. Para isso, os clientes da marca precisarão realizar o agendamento através de um aplicativo.

De acordo com Douglas Cerqueira, diretor do grupo MC, a ação da concessionária está proporcionando a contratação e qualificação de oito colaboradores. Ele explicou que, para um veículo como o Kwid E-Tech, por exemplo, o carregamento da bateria é realizado em cerca de quatro horas. Para acessar o sistema, bastará fazer o download do aplicativo, o Mobilize Charge Pass, disponível para as plataformas iOS ou Android, cadastrar os dados e iniciar a utilização. Modelos de outras marcas também poderão ser carregados, e estes clientes contarão com condições promocionais para o serviço.

Cerqueira enfatiza que a Renault está na vanguarda dos veículos elétricos e que, nos próximos anos, ocorrerão muitos lançamentos com este perfil para o mercado. Além do Kwid E-Tech 100% elétrico, que chegou em setembro e é atualmente um dos mais baratos deste segmento no país, são aguardadas as chegadas de três novos veículos elétricos no mercado brasileiro este ano: Novo Megane E-Tech, Novo Kangoo E-Tech e novo Master E-Tech 100% elétricos. No ano passado, a Renault comercializou mais de 1,2 mil veículos elétricos, sagrando-se como a 2ª marca em vendas de modelos 100% elétricos no país, com crescimento de sete vezes em relação à 2021.

DESTAQUE – O Kwid E-Tech 100% elétrico já é destaque no mercado nacional, e traz uma motorização elétrica totalmente desenvolvida de acordo com o gosto do consumidor brasileiro e é ágil no trânsito urbano. Para uma aceleração de 0 aos 50 km/h, são necessários apenas 4,1 segundos. A autonomia é de 298 quilômetros no uso urbano, segundo a norma SAE J1634, utilizada pelo Inmetro. Além de benéfico ao meio ambiente, é também econômico. O consumo energético é 0,44 MJ/km, o que equivaleria, em custos, a 52,7 km/l na cidade.

Douglas Cerqueira informou que os proprietários do Kwid E-TECH podem carregar o veículo em casa, numa simples tomada doméstica. Mas, o processo de recarga torna-se bem mais lento, entre 10 a 12 horas. A Brune também indica empresas homologadas pela Renault para que os clientes possam adquirir suas próprias estações de recarga.