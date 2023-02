Carnaval com caretas em Baixio

Estou em Baixio, povoado litorâneo com pouco mais de mil habitantes. Aqui tem Carnaval, com caretas e palco pra bandas. O Rio tem o grandioso Carnaval das Escolas de Samba. Salvador e Olinda tem Carnaval de rua. É fabulosa essa manifestação cultural, despojada, livre e solta. Basta um belo sorriso e um balançar no corpo, um espírito desarmado de ódios e rancores, e tudo é Carnaval.

É impressionante que um país pare pelo menos quatro dias pra fazer uma grande festa. Do povoado à metrópole, na rua, na avenida, no beco, no botequim, no coração, na alma que esbanja alegria.

Viva o País que tem a sabedoria de parar pelo menos quatro dias pra fazer um Carnaval. Esse povo alegre é quem ensina como a vida é simples, é rica e bela. Desde que aconteça o Carnaval.