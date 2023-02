Violeiros repentistas Ceará e Zé Francisco vão ao Tocantins

Soube no MAP de Feira que o poeta Zé Francisco vai ao Tocantins tocar viola e tirar repente em parceria profissional com o violeiro Ceará, que você vê nessa foto em primeiro plano, depois o mestre Bule-Bule e o cordelista João Ramos. Mas não foi nesse dia aí que eu soube de Zé Francisco e a viagem ao Tocantins. Foi ontem.

Essa foto foi no dia em que o jornalista e escritor de romances de época, Marcondes Araújo, foi finalizar um documentário audiovisual onde esses três aí são personagens vivos. Assista TV Brasil.

Zé Francisco é o poeta que há sete anos eu registrei esses versos:

“Estou sofrendo igual um pato

depois que seca uma lagoa

/uma doença incurável pegou a minha patroa/

já tem dois anos doente,/nem morre /nem fica boa”