Fracasso do shopping terminou de inutilizar a passarela da Olímpio Vital

Ela foi inaugurada em 2015, muito antes, portanto, do shopping começar a funcionar. Era ainda o Centro de Abastecimento. A obra foi fruto de uma emenda parlamentar do ex-deputado e atual prefeito de Feira, Colbert Filho. Um milhão e meio, mais aproximadamente o mesmo valor acrescido dos cofres municipais, construção orçada em mais de 3 milhões reais. A Passarela da Olímpio Vital. Sob o ponto de vista da engenharia e dos quantitativos, pode-se dizer que é Uma Passarela com P maiúsculo. Concreto a valer, cada pilar e viga que são verdadeiros pórticos segurando uma estrutura solene.

Três anos depois, em 2017 os mendigos e moradores de rua já a utilizavam para albergue noturno, num sono raramente interrompido porque passantes, pedestres, não haviam. Nunca se usou a passarela. Com a chegada do shopping os otimistas se animaram. Agora vai! Desceu do ônibus, pega a passarela, está dentro do shopping. Essa lógica também não funcionou. Sem passantes, sem pedestres, sem consumidores. E o shopping, olhe as portas fechadas em plena Olímpio Vital. Quem entende a Feira?