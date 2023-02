Já tenho que dizer que não sou um robô antes de começar a escrever aqui no BF. Para provar à Inteligência Artificial e reiterar que eu sou eu…, ‘Hard Memories’ titulou em um comentário o colega jornalista Kelmo Bernardes, na versão Facebook dessa legenda a essa foto dele e a ele dedicada, o jornalista e ator Geraldo Lima, morador na Morada do Sol, depois do Tanque da Nação, em Feira de Santana. A foto é de 2019 no Mercado de Arte Popular, o MAP.

Fui ‘tirar as férias’ de Geraldo Lima que fechava ‘Internacional’ com matérias das agências que chegavam via Telex na Redação do Feira Hoje. O jornal funcionava naquela sede que foi derrubada há alguns meses na descida do Muchila. Anchieta Nery me deu a dica na Uefs.Fui lá, deu certo. Quando Geraldo voltou das férias, eu fui pra reportagem geral. Foi no auge das mudanças na direção e propriedade do jornal: saiu de Alfredo Falcão e foi para Modezil Cerqueira.