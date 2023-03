Jerônimo viaja para a China com agenda de negócios

O governador Jerônimo Rodrigues e dois secretários embarcaram na noite de quarta-feira (29) para Pequim, a capital da China.

A agenda no país asiático deve durar entre 10 e 12 dias, passando por 8 cidades e contando com encontros com autoridades e empresários.

China é o principal parceiro comercial e investidor da Bahia

Com propostas de investimentos na Bahia e perspectiva de firmar acordos com empresas chinesas, o governador Jerônimo Rodrigues embarcou na noite de quarta-feira com destino a Pequim, capital da China. A chegada no país está prevista para sexta-feira (31).

Nos próximos dias, ele participa de uma série de encontros com autoridades políticas e empresariais do país asiático para tratar de projetos em áreas como energia renovável, infraestrutura, indústria automotiva e tecnologia. Além de Pequim, ele visita outras sete cidades chinesas.

“Teremos agendas com empresas que já possuem investimentos firmados para o estado, e também iremos discutir novos projetos ligados a cidades inteligentes e transportes, por exemplo. Vamos trabalhar para trazer boas notícias. A China é uma potência mundial e grande parceira da Bahia”, disse Jerônimo.

Conexão entre Bahia e China

Atualmente, a China é o principal parceiro comercial estrangeiro da Bahia, com grande volume de negócios realizados. Os principais produtos exportados para a China são algodão, polietileno e soja. O estado também é uma das principais portas de entrada de investimentos chineses no Brasil.

Somente em energia limpa, uma única empresa chinesa já investiu mais de R$1 bilhão na construção de parques eólicos no estado baiano, e tem mais R$ 750 milhões em implantação. Estima-se que 13,6% de tudo o que a China investe ao redor do mundo veio para o Brasil, nos últimos anos. “Queremos aproveitar essa disposição chinesa de ampliar os investimentos no Brasil e fortalecer a relação com a Bahia. Esses projetos significam desenvolvimento e geração de emprego e renda”, explicou Jerônimo.

Comitiva de Lula

Jerônimo participaria da comitiva do presidente Lula, que cancelou a viagem à China por orientação médica, após ser diagnosticado com pneumonia leve. Mesmo assim, o governador decidiu manter a agenda de reuniões com autoridades e empresários chineses, porque busca atrair investimentos e parcerias para o estado, que já tem uma forte relação comercial com o país asiático.

Durante a viagem, o governador Jerônimo Rodrigues estará acompanhado dos secretários de Desenvolvimento Econômico (SDE), Ângelo Almeida; e de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), André Joazeiro; além do superintendente de Atração de Investimentos e Fomento ao Desenvolvimento Econômico da SDE, Paulo Guimarães.

Além de Pequim, o governador visitará outras sete cidades chinesas, que não foram divulgadas oficialmente. Nessas cidades, ele terá encontros com autoridades e empresários para discutir projetos de interesse da Bahia, como a retomada da produção de carros na antiga fábrica da Ford em Camaçari e a construção da Ponte Salvador-Itaparica. A viagem deve durar entre 10 e 12 dias.

Com informações da Secom/Bahia