Tem Esquenta Micareta em Humildes neste domingo

Neste domingo (16) tem Esquenta Micareta no distrito de Humildes. A festa é uma realização da Prefeitura de Feira de Santana e vai iniciar às 13h, com concentração no Mercado Municipal.

Pagode do Segredo, Diogo Dourado, A Dama e Rosi Santos “Princesinha do Arrocha” estão entre as atrações confirmadas para o folião.

Nos preparativos para a festa, a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) e a Vigilância Sanitária iniciaram a vistoria nos estabelecimentos comerciais. Está proibida a venda e uso de utensílios de vidro (garrafa, copo, entre outros), comercialização de alimentos em espetos de madeira, assim como a venda das bebidas artesanais: cravinho e príncipe maluco.