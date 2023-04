Trio elÃ©trico da Micareta de Feira e duas atraÃ§Ãµes para 2024

O fotojornalista Luiz Tito registrou no site “DigaiFeira” dezenas de “fotos marcantes” da Micareta de Feira de Santana. Na área da política destaquei essa do “trio elétrico” com Colbert, Jerônimo e Geraldinho, que ficaram muito “bem na fita”, em face das afinidades que fizeram Governo do Estado e Prefeitura afinarem o tom da música para haver a grande festa, bom para os dois, e as fotos das mais visíveis e famosas “atrações” que, muito provavelmente, vão disputar o primeiro lugar na grande Micareta eleitoral do próximo ano, 2024, ou sejam, o deputado federal Zé Neto e o ex-prefeito José Ronaldo.

