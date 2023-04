Feriadão: visite um distrito rural de Feira de Santana

Nossa sugestão – Visite um dos OITO distritos nesse feriadão – nasce da sensação de que grande parcela das pessoas que mora na cidade de Feira de Santana não conhece a zona rural, seus povoados, caminhos e atrações.

O Blog da Feira tem uma página dedicada aos Distritos de Feira de Santana onde você consegue algumas informações antes de pegar a estrada para:

MATINHA – é o mais próximo da cidade. Zona Norte, pela BR 116

HUMILDES – Zona Leste, no sentido de Salvador e Recôncavo. Pela BR – 324 ou avenida Olney São Paulo

IPUAÇU – Por decreto de governo, também é chamado de distrito Governador J. Durval. Zona Sul, às margens do Rio Jacuipe, chega-se pela BR-116.

BONFIM DE FEIRA – Na praça da sede tem coreto e igreja antigas. Acesso pela Estrada do Feijão.

JAGUARA – A vegetação de caatinga está bem presente nessa área. A barragem do Rio do Peixe fica próxima ao povoado sede.

JAÍBA – Fica na bacia do rio Pojuca, um dos limites com o município de Coração de Maria. A poucos quilômetros do Aeroporto de Feira.

TIQUARUÇU – No povoado-sede que tem o nome de São Vicente foi batizada a heroína Maria Quitéria. Tem uma vela acesa na igreja. Pela BR-116-Norte

MARIA QUITÉRIA – o povoado-sede é o mais antigo de Feira de Santana: São José das Itapororocas. Br-116 Norte.