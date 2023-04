Fusão da Casa&Vídeo com a Le Biscuit forma a CVLB

A assembleia de acionistas da Le Biscuit aprovou hoje a operação e foi efetivada a fusão da Casa&Vídeo com Le Biscuit, duas das maiores empresas de artigos do lar e produtos sazonais do país. Juntas elas possuem quase 400 lojas, espalhadas por 15 estados e atendem a mais de 35 milhões de clientes por ano. A Le Biscuit tem origem em Feira de Santana.

As companhias, que atendem majoritariamente a famílias da classe B e C, juntas poderão oferecer aos seus clientes um sortimento diferenciado a preços mais competitivos e maior acesso ao crédito. Com o parque de lojas combinado, serviços como entrega expressa e retire em loja também serão ampliados, trazendo mais comodidade e facilidade para o consumidor.

“Queremos ser maiores e melhores. A fusão das companhias proporcionará ganhos de escala, aumento de eficiência e maior capacidade de investimento. Com o cliente no centro das nossas decisões, esses ganhos nos possibilitarão crescer e encantar ainda mais o consumidor.”, diz Ivo Benderoth, CEO da CVLB.

Segundo o executivo, a transação coloca as duas empresas em outro patamar de relevância no varejo brasileiro. “Os negócios possuem grande complementariedade geográfica, as duas marcas se conectam de forma afetiva com seus clientes em diferentes regiões. Manteremos as duas marcas que são muito fortes e presentes na vida da família dos nossos clientes. Com a fusão também teremos mais espaço para o crescimento orgânico das vendas, expansão do parque de lojas e das vendas digitais, gerando mais empregos e oportunidades de crescimento para o nosso time.”

A companhia combinada também será mais produtiva. A CVLB contará com potencial de sinergia significativo desde o primeiro ano. Com acionistas comprometidos com o crescimento da companhia, a empresa receberá um aporte primário de 132,5 milhões de reais, adicionais aos 75 milhões de reais já integralizados. A empresa nasce com a estrutura de capital aberta, adotando o mais elevado padrão de transparência e governança corporativa, já autorizada pela CVM a realizar seu IPO. “Sonhamos grande e com esse movimento de fusão esperamos estar mais preparados para uma futura oferta pública de ações”, diz Ivo Benderoth, CEO da CVLB.

Sob a liderança de Ivo Benderoth, a companhia unirá talentos que são referência no mercado do varejo.

Nasce uma nova estrela, um player com escala nacional, comprometido em encontrar as melhores soluções para tornar a vida das famílias mais feliz. Os negócios possuem estratégias de sortimento com competências complementares. “A companhia combinada se beneficiará da expertise da CASA&VIDEO na venda de eletroportáteis e smartphones e do know how da LE BISCUIT em itens de sazonalidade e desenvolvimento de marcas próprias. Ambas as empresas são referências na venda de utilidades domésticas. O grupo também se beneficiará dos avanços de transformação digital de ambas as empresas e da cultura de inovação fomentada pelo Le Labs. Juntos seremos ainda mais relevantes para os nossos clientes, oferendo soluções mais inovadoras e um sortimento único a preços competitivos.”, diz Benderoth.

A nova companhia contará com cerca de 5 mil funcionários, 2 centros de distribuição (RJ e BA) e quase 400 lojas físicas nas regiões sudeste, norte, nordeste e centro-oeste.

Sobre a CASA&VIDEO

Somos uma das maiores redes de varejo do Brasil, com mais de 220 lojas na Região Sudeste (RJ, ES, MG e SP) e um ecommerce que não para de crescer, encantamos mais de 20 milhões de clientes por ano. https://www.casaevideo.com.br/

Sobre a LE BISCUIT

“Somos uma das maiores redes de varejo do Brasil, com mais de 140 lojas nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste (AL, BA, CE, ES, GO, MA, MG, PA, PE, RN, SE, SP), encantamos mais de 16 milhões de clientes por ano.https://www.lebiscuit.com. br/”