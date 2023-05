Exército ajuda Prefeitura de Feira em obras na bacia do Rio Subaé

Na manhã de ontem (domingo, 30) o prefeito Colbert Filho (MDB) visitou o andamento das obras de requalificação da bacia do Rio Subaé, acompanhado dos comandantes da 6ª Região Militar, general Guedon, e do tenente-coronel, Vando Azevedo, do 35º BI (Batalhão de Infantaria).

O 35º BI cedeu uma escavadeira hidráulica que trabalha na remoção da vegetação aquática.

De acordo com o prefeito, a requalificação dos afluentes do Rio Subaé – este manancial nasce na avenida Maria Quitéria e atravessa bairros como a Brasília, Jomafa, Irmã Dulce e ainda corta o anel de Contorno perpassando pela instituição militar – é necessária e importante tendo em vista as questões ambientais.

“Essa obra dará fluxo ao rio evitando, inclusive, inundações que acontecem no Anel de Contorno, em frente ao 35º BI, e ao viaduto que passa sob a rua Olney São Paulo. Agradecemos ao Exército pela colaboração em ceder um equipamento adequado para executar essa intervenção”. A visita à obra também foi acompanhada pelo superintendente da SOMA, João Vianey, e pelo engenheiro do órgão municipal, Ianco Pinho.