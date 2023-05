EUA financia 500 mil para pesquisa na UEFS sobre ayahuasca

O projeto de pesquisa da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) intitulado ”Efeitos persistentes, agudos e subagudos da ayahuasca: uma avaliação neuropsiquiátrica transcultural” receberá um financiamento de cerca de R$ 500.000,00, através de um convênio firmado com o Federal Drug Administration (FDA), uma agência reguladora ligada ao departamento de saúde do governo dos EUA. O investimento será direcionado para o desenvolvimento da pesquisa que pode contribuir para a legalização/consolidação da Ayahuasca para fins religiosos nos EUA e outros países.

Trata-se de um projeto realizado em uma colaboração interinstitucional e internacional envolvendo a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), a Uefs, a University of California at San Francisco (UCSF), em São Francisco, Califórnia, EUA, e o FDA, sediado em Maryland, EUA.

Esta construção científica coletiva objetiva investigar efeitos positivos e adversos da ayahuasca e fatores associados, para colaborar com as autoridades para tornar possível uma regulamentação cientificamente informada sobre o uso da bebida psicodélica, que aborde adequadamente as questões de saúde pública e questões de liberdade religiosa.

Os estudos serão baseados numa avaliação psiquiátrica e psicológica em grande escala de pessoas que usam a bebida psicodélica ayahuasca em contextos religiosos formais e em retiros religiosos nas Américas do Sul, Centro e Norte, Europa, Ásia e Oceania. Serão avaliados transtornos psiquiátricos, traços de personalidade e funções cognitivas, como atenção, memória e funções executivas. A previsão é que sejam realizadas avaliações em português, espanhol e inglês, todas no formato online.

Para o professor da Uefs, que coordena a pesquisa no Brasil, Paulo Barbosa, esta experiência é gratificante e significativa para a Instituição. ”Essa implementação abre frentes importantes para que a Uefs possa ter financiamentos do governo dos EUA, abre um caminho para outros financiamentos. Em termos acadêmicos, a neuropsicologia, a psiquiatria nos EUA é a mais desenvolvida do mundo, eles agregam muita ciência, muita tecnologia, e algo muito importante que teremos é a promoção do intercâmbio de pessoal. É uma porta que se abre com uma das melhores universidades do mundo, a University of California at San Francisco é muito bem conceituada. A Uefs tem muito a ganhar com isso, especialmente as áreas de saúde”, considerou.

Ainda de acordo com o coordenador, o financiamento americano vai possibilitar a montagem de um núcleo de pesquisa no campus da Uefs, além da compra de dispositivos tecnológicos e contratação de pessoal para realização das etapas previstas da pesquisa.