Aliança de Colbert com Zé Ronaldo foi articulada por Evaldo

Evaldo Martins nunca foi candidato a cargo eletivo e tinha uma participação política discreta, apesar de atuante, principalmente nos bastidores. Foi pelos bastidores que Evaldo construiu a aliança dos “colberzistas” com Zé Ronaldo, resultando na indicação de Luciano Ribeiro como vice-prefeito em 2012 e culminando com Colbert Filho candidato a Prefeito, e eleito, em 2020.

Embora tenha costurado essa aliança, Evaldo não tinha boas relações com o ronaldismo desde 2014, quando Zé Ronaldo lançou Zé Chico como candidato a deputado federal, concorrendo com Colbert. Ele se sentiu “traído” naquele momento e confessou sua indignação com amigos próximos. A esses mesmos, disse na semana passada que iria se imiscuir mais na política feirenses e tentar eleger vereadores. Havia superado um câncer, sentia-se bem e queria dar continuidade ao legado político do pai.