Ciclista teme que ciclovia da Nóide Cerqueira vire “pista de cooper”

Neydson Elóy é um ciclista veterano, membro do Grupo Guará, um dos mais ativos grupos de ciclismo em Feira de Santana com contribuições significativas para o “pensamento ciclístico” da Princesa do Sertão. Por iniciativa dele e de alguns colegas e com a chancela da União de Ciclistas do Brasil, foi entregue a todos os candidatos a Prefeito, em 2020, inclusive Colbert Filho, ‘Carta de Intenções sobre a Bicicleta nos Planos de Mobilidade do Município’

São dele as considerações abaixo sobre a ciclovia que a Prefeitura está implantando na avenida Nóide Cerqueira. Leia:

“A ciclofaixa foi feita com 8,1 Km na lateral, sem interrupções. A ciclovia terá 7,5 Km com várias interrupções pelos concorridos retornos da Avenida Noide Cerqueira além do mais não se faz um trabalho de educação para o trânsito e fiscalização das normas viárias. Em pouco tempo vai virar pista de cooper como na Fraga Maia. Outro aspecto não observado é o espaço para os ciclistas de estrada (bike speed) em que as velocidades desenvolvidas são superiores aos 20Km/h permitido nas estruturas cicloviárias existentes. Esses não terão espaço para treinamento garantido. Vejo que o interesse maior é abrir espaço de estacionamento e negligenciar os recuos que Lei de Uso e Ocupação do Solo prevê.

Essa é uma opinião que não representa a maioria dos ciclistas e vai melindrar muita gente! Mas como usuário da ciclofaixa, que vem perdendo extensão desde que foi construída e não recebe manutenção adequada, esse é meu receio!