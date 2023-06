O sonho de Leninha do MST e a escola do Senar no Parque de Exposições

Há três anos, em matéria publicada aqui no BF, a líder da ocupação do MST em terras da Fazenda Mocó em Feira de Santana, Maria Helena Ramos, sonhava com a instalação de uma “escola técnica” em área da fazenda que está em desuso para atender não apenas as crianças da comunidade ‘Estrela Vive’ mas daquela zona do município. “Leninha” nasceu nas cercanias da Mocó, num lugar chamado São Paulo. A Associação ‘Estrela Vive’ enviou ofícios para deputados e até reitores de universidades mas nunca obteve resposta.

Não é surpresa que um sonho semelhante do pecuarista e presidente da Confederação Nacional da Agricultura, (CNA),João Martins da Silva Júnior, da instalação de uma escola técnica no Parque de Exposições, vá se concretizar enquanto o de Leninha…

Surpresa é o “sonho de Leninha” do MST ter sido em parte colocado no “sonho de Junior” da CNA, pela Câmara de Vereadores ao aprovar a emenda do vereador Jhônatas Monteiro, do PSOL, colocando a “agricultura familiar” na ‘narrativa’ de um projeto que até ali era exclusivamente para o “agro”.

Diga-se logo, antes da má interpretação, que não se está dizendo aqui que a emenda foi uma “encomenda” de Leninha e se fosse nada mais justo. Está se dizendo aqui que calhou muito bem.

Resta ver a interpretação da emenda.Nos bastidores, dizem que a própria direção do Senar concordou com a redação… O projeto emendado volta para sanção do Executivo. Outros documentos públicos, certamente, devem vir a público até que a escola seja construída em área do Parque de Exposições ‘Joao Martins da Silva’.