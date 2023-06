Bahia Farm 2023 também tem produtos da agricultura familiar

Quem visitar a Bahia Farm poderá conferir produtos como brincos e chapéus, laticínios, chocolates, doces, cafés, hamburgueria gourmet, pimenta engarrafadas, derivados do mel e da mandioca, licores e bebidas com base nas frutas do cerrado e da caatinga,tudo da Agricultura Familiar.

Bahia Farm Show 2023 conta com um espaço para demonstrar a diversidade da agricultura familiar baiana. Na feira de tecnologia agrícola está a Feira da Agricultura Familiar e Economia Solidária, desenvolvida em parceria da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), e que reúne mais de 30 expositores de produtos artesanais de cooperativas e agricultores familiares.

A abertura oficial da Bahia Farm Show foi realizada com presença do presidente da república, Luís Inácio Lula da Silva, do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, além do Secretário da Agricultura do Estado da Bahia, Wallison Torres. A maior feira do agronegócio do Norte de Nordeste, que tem sede no município de Luís Eduardo Magalhães, região oeste da Bahia, vai até o próximo sábado, dia 10.