Samba da Praça do Tropeiro: Domingos do Cavaquinho

O velho Domingos do Cavaquinho (foto) é figura conhecida no meio da música popular feirense. Segunda-feira ele pode ser encontrado no Samba da Praça do Tropeiro’ onde quem comanda é a sanfona 8 Baixos de Luizinho. Tocando o cavaquinho com performance própria ou em volta apreciando a farra como está flagrado na foto.

Já no vídeo abaixo (YouTube), um #tbt, Domingos do Cavaquinho substitui Bié em um intervalo do sanfoneiro que fazia o samba no ‘galpão de baixo’ no Centro de Abastecimento, no Bar de Santinha.

O Samba subiu pra Praça, sem Bié mas com Luizinho, e Domingos continua nele. E que continue por muitos anos para a alegria da Feira.