Saiba mais sobre a Praça onde acontece o Arraial do Comércio em Feira

Há alguns dias, o Núcleo de Preservação da Memória Feirense ‘Rollie Poppino’ publicou nas redes sociais uma foto de 1939 da praça Coronel Bernardino Bahia (ou praça do Lambe-Lambe) onde se vê o Coreto e duas palmeiras-imperiais já adultas. Hoje só existe uma palmeira.

Embaixo dessa palmeira durante 25 anos, o Galego vendeu cocadas na sua barraca virada para o Calçadão da Sales Barbosa. Hoje o Galego das Cocadas” comercializa no shopping popular.

O Coreto daquela foto de 1939 continua o mesmo. Neste Arraial 2023 ele encontra-se todo “vestido” no estilo junino escondendo as “rugas do tempo” enquanto aguarda a restauração devida pela Prefeitura que deve vir, afinal, é o primeiro coreto erguido na cidade, segundo o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia que o tombou em 2002.

Na praça há também um busto do Coronel Bernardino Bahia, desde 1956. Na penúltima reforma, em 2000, a Prefeitura fixou a placa de reinauguração no pedestal do busto do Coronel.

Originalmente, segundo artigos do escritor e poeta Eurico Boaventura, a praça era na verdade um parque vegetal, com muitas árvores e plantas. Com o tempo as mudanças foram acontecendo.

É conhecida pelo povo como Praça do Lambe-lambe . Lá trabalhou, junto com dezenas de profissionais da fotografia, o fotógrafo Zé Alves cuja saga é contada em documentário (O Retratista) produzido e dirigido pelos filhos dele (assista clique)

É a praça pública mais central de Feira. O Arraial do Comércio vai até domingo.