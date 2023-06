Reco-reco no Samba da Praça do Tropeiro

Luizinho de Ipuaçu e o sambaforrozado da Praça do Tropeiro. Toda segunda-feira.

Feira respira e transpira música o ano inteiro. A sanfona e o forró estão no centro desse movimento totalmente espontâneo.

Não é apenas no São João que a Cidade é Forró, como está dizendo a Prefeitura em excelente slogan. Ela é forró o ano inteiro.

A classe média e o poder público não percebem isso e nem valorizam esse lado da cidade e de sua gente.

