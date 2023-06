São Roque de Jaíba, povoado nas terras do Capitão Rosendo

Os restos mortais do capitão Rosendo Lopes estão no chão dessa Capela do povoado de São Roque. Templo construído nos domínios da enorme propriedade rural e escravocrata que ele herdou dos antepassados, as terras se estendiam de uma margem a outra do rio Pojuca. O povoado era a sede da fazenda.

São Roque de Jaíba fica a cerca de 12 km do centro da cidade de Feira de Santana. Com a expansão de Feira no sentido leste, o povoado de São Roque está praticamente incorporado à zona urbana.

Um dos últimos herdeiros de Rosendo morreu há alguns anos, com 103 anos, em Muritiba. Para ser inaugurada, os proprietários foram buscar uma imagem de São Roque, em madeira, confeccionada em Portugal. Durante muitos anos essa imagem de São Roque participou das procissões de Senhora Sant’Anna.

A festa de São Roque no povoado, em agosto, é uma tradição feirense. A Filarmônica 25 de Março tem participado nos últimos anos, musicando a procissão que acontece no povoado e culmina a devoção ao santo católico.