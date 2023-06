Eremita coloca nome de Maria Quitéria na tribuna de oradores da Câmara de Feira

Homenageada em diversas formas na terra em que nasceu, a heroína baiana Maria Quitéria ganhou mais uma honraria em Feira de Santana: a tribuna de oradores da Câmara de Vereadores passa a se chamar “Maria Quitéria”. Uma estatueta de madeira com a imagem dela já adornava a tribuna, mas agora a homenagem é oficial. O projeto de colocar o nome foi de autoria de Eremita Motta que é a primeira mulher eleita para o cargo de Presidente do Legislativo do Município.

“Aquela jovem extraordinária sinalizou, naquele tempo, o quanto nós, mulheres, podemos fazer e somos capazes“, diz a presidente da Casa da Cidadania, ao justificar “mais esta distinção do povo feirense ao seu maior destaque feminino”.

Em Feira de Santana, Maria Quitéria é uma personalidade cujo símbolo está presente em vários locais. Seu nome identifica o distrito onde nasceu (antigamente chamado são José) e, tambem, uma das principais avenidas da cidade. Denomina, ainda, o histórico palácio-sede da Prefeitura Municipal. Há um monumento em sua homenagem na avenida Getúlio Vargas e uma estatueta dela no plenário do Legislativo.