Bar de Fulô do povoado do Jacu, na Matinha

O povoado do Jacu e o da Candeia Grossa logo adiante, estão entre o povoado-sede do distrito da Matinha e o de Alecrim Miúdo e são os mais próximos ao rio Pojuca naquele trecho de Feira de Santana. É bem frequentado por ciclistas e motoqueiros de trilhas rurais. Por ele tem estrada fácil que leva à outra margem do rio, ao povoado da Linha, este já em terras do município de Coração de Maria.A pracinha, como registra a placa, foi urbanizada há mais de 30 anos. O povoado tem forte tradição pecuária.

