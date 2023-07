Vendedor ambulante Caculé homenageado em nome de rua no Asa Branca

A partir de agora, o bairro Asa Branca, passa ter uma Rua Caculé (José Pergentino da Silva) homenagem ao vendedor ambulante paraibano, que morreu de Covid19, aos 70 anos em 2021. Caculé chegou em Feira de Santana aos 10 anos e ficou conhecido como camelô ambulante pelo seu carisma ao abordar os clientes.O projeto para colocação do nome na rua, de autoria do vereador José Carneiro (MDB), foi aprovado por unanimidade. Ele também residiu no bairro da Queimadinha.

Caculé fez história na Feira de Santana circulando pela cidade, com os produtos pendurados no próprio corpo, a fala mansa e cheio de “filosofias”.

“Tinha bacias, vasilhames plásticos, peneiras de todas as cores e colher de pau”, lembra o vereador.

Era um personagem que levava bom sentimento no coração e muito bom humor: “A simplicidade de Caculé e suas marcas da idade e da vida deixam transparecer sua identidade de trabalhador que escolheu o nosso município para trabalhar e viver”.