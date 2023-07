Humildes comemora 164 anos de existência

O distrito de Humildes comemorou hoje (quinta-feira ,13) 164 anos. Humildes é um distrito do município baiano de Feira de Santana, o único dos oito existe tes no município que se localiza fora do polígono das secas, e conta com uma população de quase 35 mil habitantes.

Uma missa presidida pelo arcebispo metropolitano de Feira de Santana, dom Zanoni Demettino Castro, abriu a programação festiva. O prefeito Colbert Filho acompanhou o ato litúrgico na Igreja Matriz Nossa Senhora dos Humildes.

O religioso destacou que a história da região possui mais de 300 anos, desde que começaram as primeiras devoções à Nossa Senhora dos Humildes. “Esse é um momento de celebrar e agradecer a Deus o protagonismo de tantas pessoas que gestaram, construíram e que desejam ainda que o distrito se desenvolva cada vez”, afirmou o arcebispo.

Dom Zanoni falou ainda, durante a homilia, da dedicação das lideranças e políticos em trabalharem empenhados para a formação do distrito de Humildes.

O prefeito Colbert Filho também ressaltou que a localidade teve sua origem há 364 anos, atrelando as devoções do povo à padroeira que dá nome a localidade [segundo relatos o nome “Humildes” deve-se a uma imagem de uma santa encontrada as margens de um trecho do Rio Subaé que passa no distrito]. “Este é o únicos rdistrito de Feira de Santana que se localiza fora do polígono das secas”, observou.

O distrito é conhecido regionalmente pela Festa de São Pedro, onde reúne centenas de pessoas todos os anos no mês de junho. Além disso também é o único distrito onde tem um polo industrial que conta com várias indústrias inclusive multinacionais como Nestlé e Pepsico.Humildes ainda conta com as fábricas Sapelba e Brasfrut.

Segundo os mais antigos do lugar o nome “Humildes” deve-se a uma imagem de uma santa encontrada as margens de um trecho do Rio Subaé que passa no distrito essa imagem foi chamada de Nossa senhora dos Humildes, o que mais tarde veio a se tornar a padroeira do distrito.

Politicamente, o distrito tem tido muitos representantes na Câmara Municipal de Feira de Santana como: José Ferreira Nery, José Benedito, Fabiano da Van e atualmente, o vereador Zé Curuca. O aniversário do distrito de Humildes passou a fazer parte do Calendário Oficial de Festejos e Eventos Culturais do Município, através de Projeto de Lei , de autoria do então vereador Fabiano da Van .