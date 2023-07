IPTU em Feira com desconto de 20% até próximo dia 28

O prazo para pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2023 em cota única com desconto de 20% segue até o dia 28. O contribuinte que optou pelo parcelamento também poderá quitar o saldo remanescente com desconto até essa data.

“É importante que o contribuinte não perca esta oportunidade de desconto que abrange também o parcelamento. Vale lembrar que o pagamento em dia evita juros, multa e inscrição em órgãos de restrição como SERASA e SPC”, observa o secretário da Fazenda, Expedito Eloy.

Os boletos para o pagamento do IPTU poderão ser obtidos através da internet na página www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br ou diretamente no Centro de Atendimento ao Feirense (CEAF), localizado na rua Barão de Cotegipe, 764, Centro, ou ainda por solicitação através do e-mail dat@sefaz.feiradesantana.ba.gov.br

Os recursos obtidos com o pagamento do imposto são utilizados para custear demandas e serviços públicos municipais, como investimentos na área de Saúde, Educação, Cultura, dentre outros.

