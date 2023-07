Vivianne Freire retorna à superintendência do Boulevard Feira

O Boulevard Shopping está sob novo comando. Sete anos depois de sair de Feira para assumir a superintendência do Boulevard Shopping em Belém do Pará, a executiva Vivianne Freire retorna à Princesa do Sertão com grandes desafios pela frente.

Ela reassume a cadeira de superintendente do Boulevard Feira, com o desafio de seguir com as ações de retrofit e atualização estrutural do equipamento e renovação do seu mix com novas operações, ampliações e reformas. Destaque para as aguardadas Tommy Hilfiger e Brooksfield.

“Me sinto honrada não apenas pelo desafio, mas pela confiança da Aliansce Sonae+brMalls e também dos empreendedores do Boulevard Shopping. Ter sido escolhida para renovar o Boulevard é um desafio que vou abraçar com toda energia e amor que tenho por essa cidade. Feira merece e nós faremos isso acontecer junto com empresários, colaboradores e os parceiros da sociedade feirense”, celebra Vivianne.

MARKETING – Na gerência de marketing, o empreendimento passa a contar com a liderança do publicitário André Serra, que foi promovido ao cargo após cinco anos atuando no marketing do Shopping da Bahia, em Salvador, que também faz parte da rede AliansceSonae+brMalls.

“Chego com muito entusiasmo a Feira, depois de uma verdadeira escola que foi estar no Shopping da Bahia nos últimos anos. O Boulevard é um shopping muito querido pela cidade, que pensa sempre em trazer o melhor para o feirense, sem esquecer de valorizar aquilo que é da terra. Tenho certeza de que posso ajudar nessa história de amor entre o shopping e os feirenses”, avalia Serra. André tem MBA em Gestão Comercial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e certificação internacional em marketing digital pela ESPM e Digital Marketing Institute.

Além do SDB, Serra teve passagens em agências de publicidade em Salvador e em São Paulo. Ele chega para substituir o feirense João Almeida, que segue para novos desafios no Rio Anil Shopping, em São Luís, no Maranhão.