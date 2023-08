Especialista defende ferrovia para Porto de Aratu passando por Feira

Em entrevista especial ao Correio da Bahia, Bernardo Figueiredo, CEO da TAV e consultor de mobilidade e logística, defende que na conclusão da Fiol 2 (Barreiras-Caetité) seja feita uma ligação dessa última cidade com o Porto de Aratu, passando por Feira de Santana.

“Se eu fosse o dono da bola, faria uma ligação de Caetité para Aratu com bitola larga, para permitir que o grão possa sair do Oeste até a Baía de Todos os Santos de ferrovia. Hoje ele só chega em Ilhéus, onde ainda não existe um porto. Até 2026, o que é que eu faço? Eu acho importante ter essa alternativa, até porque em Ilhéus você vai ter um porto privado, que vai movimentar minério. Agora, eu acho muito importante que este investimento de Caetité para Aratu siga um novo traçado, no lugar de passar por Cachoeira e Candeias. Vocês têm Feira de Santana, que já é um importante corredor logístico rodoviário. Por que não ter essa alternativa ferroviária, saindo de lá e margeando a BR-324?

O especialista defende também uma ferrovia Belo Horizonte -Recife. A empresa TAV é responsável pelo trem-bala entre Rio de Janeiro e São Paulo.