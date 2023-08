Índice de preços dos combustíveis aumenta 5,17% em julho, aponta pesquisa

No mês de julho o índice de preços dos combustíveis em Feira de Santana apresentou uma variação de 5,17% em relação ao mês de junho. Essa variação do índice foi impactada pelo preço do diesel, gasolina, etanol, GNV, que aumentaram 11,09%, 10,71%, 10,00% e 1,71%, respectivamente. Entretanto, o preço do GLP apresentou uma queda de 5,04%. Os preços médios de cada combustível coletados no mês de julho foram os seguintes: gasolina (R$ 5,81/l), diesel (R$ 4,77/l), etanol (R$ 4,55/l), GNV (R$ 4,29/m³) e botijão de 13 Kg de GLP (R$ 92,57).

A despeito do aumento verificado nos preços dos combustíveis da passagem de junho para julho, o índice de preços dos combustíveis em Feira de Santana acumula uma queda de 2,6% em 2023 e de 16,1% em 12 meses. As estimativas do Programa ”Conhecendo a Economia Feirense” da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) sugerem que há alta probabilidade de novos aumentos nos preços dos combustíveis ao longo deste mês de agosto, especialmente por conta, em primeiro lugar, da disparada recente do preço do Petróleo no mercado internacional e, em segundo lugar, do aumento da pressão para que a Petrobrás não deixe o preço dos combustíveis muito distante do preço de paridade internacional.

Clique aqui para conferir o boletim completo.