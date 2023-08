Matinha deu adeus a Dona Zalu, 94 anos, sambadeira da Quixabeira

Morreu na Matinha, em Feira de Santana, Isaura das Virgens Marinho, Dona Zalu, 94 anos, sambadeira histórica, uma das vozes da primeira formação do grupo mais tradicional do samba-de-roda na região de Feira de Santana, a Quixabeira da Matinha.

Dona Zalu era figura pública, uma anciã griô da comunidade quilombola de Matinha dos Pretos, da qual sua família faz parte além de grande parcela dos moradores do Distrito.

Dona Zalu é tia de Dona Chica do Pandeiro, a viúva de “Coleirinho da Bahia” fundador do Grupo Quixabeira da Matinha e hoje líder do grupo com o filho, Guda Moreno. O grupo coordena uma Associação Cultural e Ponto de Cultura no distrito, sendo referência na Bahia.