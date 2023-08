O olhar de bronze do Coronel e Dico Teodósio

O olhar de bronze do Coronel Bernardino Bahia em direção ao Coreto em restauração. Finalmente, diria, se pudesse, o ex-intendente da Feira de Santana. Pois escrevo: finalmente! O esqueleto metálico da charmosa cobertura contrasta com o verde dos ficus gigantes que sombreiam a praça. Mas ainda há menos árvores do que pode haver. Antes de “praça inglesa” com bancos, jardins e passeios era um parque arborizado, denso, nos informa o poeta Eurico Alves em seus ensaios sobre a cidade. Mesmo assim essa praça é um privilégio que o tempo e o falso progresso não conseguiram arrancar da Feira. “Mas é preciso estar atento e forte”.

Dico Teodósio em foto no Bar dos Artistas, de Geraldo Sanfoneiro, na serra de Doutor Severiano(2021). Dico é um dos antigos da família ‘dos Teodósios’, também chamados de ‘Tiogas’.

Na Serra eles são vistos como uma família de artistas, exímios em todas as artes ou atividades a que se dedicam. “Um Tioga faz bem feito, com arte e engenho, aquilo que faz”. Dico vendia uns peixes no momento da foto.