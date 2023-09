20 razões para revitalizar os três coretos de Feira de Santana.

Os coretos, pequenas construções geralmente localizadas em praças públicas, têm o potencial de desempenhar um papel significativo no enriquecimento da vida cultural de uma cidade. Em Feira de Santana existem ainda três destes equipamentos em área urbana, a saber praça Fróes da Mota, praça da Matriz e praça Bernardino Bahia. Todos bem localizados no centro da cidade. Eles podem agitar a vida cultural da Terra de Lucas de várias maneiras:

1. **Espaço para Eventos Culturais:** Coretos podem servir como palco para uma variedade de eventos culturais, como concertos, apresentações teatrais, danças folclóricas e exposições de arte. Esses eventos atraem moradores e visitantes, contribuindo para a cena cultural da cidade. Temos uma miríade de artistas locais e ritmos diferentes, reconhecidos internacionalmente, mas que em nossa terra não devidamente cultuados. Será que vamos deixar morrer Guda para adorar este ídolo, guerreiro da cultural local. Feira tem teatro maravilhoso que pode e deve ser levado ao público e o veículo podem ser os três coretos. A filarmônica 25 de março tocando o hino do Fluminense de Feira é uma obra de arte. Nossa capoeira é conhecida mundo afora, basta ver o público que arrasta em suas apresentações em frente ao Map. Como assim? Você não sabe o que significa a sigla Map? Você é feirense mesmo?

2. **Promoção de Talentos Locais:** Os coretos são locais onde artistas e músicos locais podem mostrar seus talentos. Isso não apenas valoriza a cultura local, mas também oferece oportunidades para que artistas emergentes ganhem visibilidade. Montagens de festivais são baratos e fazem inclusão social, contribuindo para afastar os jovens de coisas ilícitas. Que tal você deixar de reclamar de violência e se juntar nessa petição aos órgãos públicos. Sim, falo de envolver prefeitura e governo estadual e quem der mais, ganhará mais aplausos. E de quebra a cidade iria revelar novos talentos.

3. **Encontros Sociais:** Os coretos frequentemente se tornam pontos de encontro para a comunidade, onde as pessoas podem se reunir para conversar, socializar e desfrutar de atividades culturais. Isso fortalece os laços comunitários. Temos diversas tribos urbanas coexistindo nessa cidade, por exemplo, poetas, filósofos, cordelistas, hip hop, reggae e samba dos melhores, apenas precisam de espaço para se apresentar, os coretos podem ocupar este espaço.

4. **Preservação da História:** Muitos coretos têm valor histórico e arquitetônico. Ao preservar e revitalizar essas estruturas, as cidades podem conectar as gerações mais jovens com sua história e patrimônio cultural. Feira de Santana aos poucos está perdendo sua identidade, dia destes conversei com um professor de História. Resgatar e revitalizar os coretos seria algo surreal. Por exemplo, o Bar do Parque em Belém do Pará consegue atrair um público local e turistas que se encantam com a arquitetura tradicional e conservada do lugar.

5. **Atração de Turistas:** Eventos culturais realizados em coretos podem atrair turistas, impulsionando o turismo local e a economia da cidade. Os visitantes em busca de experiências culturais únicas, são mais propensos a explorar áreas com atividades culturais vibrantes. A vezes, enquanto moradores dessa cidade, não nos damos a devida importância, e estes três coretos são a mais completa tradução de nossa baixa autoestima, isso tem muito a ver com nosso praticamente zerado fluxo de turistas. E olha que temos o Map para vender lembrancinhas e souvenirs.

6. **Estímulo à Criatividade e Expressão:** O uso de coretos para expressões artísticas e culturais pode inspirar a criatividade e a expressão individual na comunidade, incentivando novas formas de arte e cultura. Promover atividades culturais para crianças e adolescentes temos um público jovem ávido para viver essas experiências.

7. **Integração da Comunidade:** Coretos podem ser usados para promover a diversidade cultural, celebrando diferentes tradições e grupos étnicos. Eles podem ser palcos de festivais culturais que promovem a compreensão mútua e a integração da comunidade. Integrar os coretos as escolas e universidades seria assim espetacular, imagina um festival de sanfoneiros e, praça pública, tendo como palco os três coretos, eliminatórias, duelos de sanfoneiros, semifinais e finalíssimas. A auto estima da cidade agradeceria.

8. **Atividades para Todas as Idades:** Eventos em coretos podem ser adaptados para pessoas de todas as idades, desde apresentações de teatro para crianças até concertos para adultos. Isso torna a cultura acessível a todos na comunidade. Já notaram a falta de espaço para atividades ligadas a terceira idade? A pessoas com deficiências? Os coretos poderiam ser de grande ajuda.

9. **Fomento ao Comércio Local:** À medida que os coretos atraem multidões para a área, os negócios locais, como restaurantes, cafés e lojas, podem se beneficiar do aumento do tráfego de pessoas. Imaginem como o comércio local seria revitalizado, a noite o centro da cidade atualmente está morto. Vocês conhecem um centro de grande cidade mais parado que o de Feira de Santana? Tudo se apaga a partir de 19:00 h.

10. **Identidade Cultural:** Os coretos podem se tornar símbolos de identidade cultural da cidade, fortalecendo o orgulho cívico e a conexão das pessoas com sua comunidade. O orgulho de ser feirense, a sensação de pertencimento precisa ser fortalecida, ou vamos esperar o trem encurtar a distância para

Salvador? Não podemos ficar esperando Godot.

11. **Educação Cultural:** Coretos também podem ser usados para educação cultural. Por exemplo, escolas podem usar esses espaços para apresentações de música e teatro, permitindo que os alunos aprendam sobre arte e cultura de uma maneira prática. Precisar agitar culturalmente nossa juventude, integrar escola a história da cidade, não basta aprender sobre Napoleão Bonaparte, mas também entende quem foi Bernardinho Bahia.

12. **Fomento à Criatividade Juvenil:** Oferecer oportunidades para jovens artistas e músicos se apresentarem nos coretos pode inspirar a criatividade e o talento artístico entre os jovens da comunidade. Já comentei acima sobre este movimento, precisamos trazer artistas que estão quase invisíveis nos bairros periféricos.

13. **Diversidade Cultural:** Os coretos podem ser palcos para celebrações de diferentes culturas e tradições étnicas. Festivais culturais que apresentam música, dança, culinária e artesanato de várias origens podem promover a diversidade e a compreensão cultural. Respeitando a todos e todas, é porque não todes?

14. **Reaproximação com o Espaço Público:** Ao promover eventos culturais em áreas públicas, como praças com coretos, as cidades incentivam as pessoas a reaproximarem-se do espaço público. Isso cria um senso de pertencimento e responsabilidade comunitária.

15. **Turismo Cultural Sustentável:** Os coretos podem ser um ponto de partida para turistas interessados na cultura local. Os visitantes podem explorar a cidade a partir do coreto, visitando museus, restaurantes e outros locais de interesse cultural. Como canta Chico Science (se Elvis não morreu, Chico também não), um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar.

16. **Arte Temporária:** Além de eventos regulares, os coretos podem ser usados para exibir arte temporária, como esculturas, instalações artísticas ou exposições de fotografia. Isso mantém o espaço culturalmente relevante ao longo do tempo. Alguém já parou para pensar e refletir sobre a alta qualidade de Fotografia que temos em nossa cidade? Nem vou citar nomes dos craques, pois são muitos e certamente, dá pra fazer uma exposição por mês. E documentários? Caso algum não saiba, em Cachoeira estamos formando e capacitando grandes cineastas, isso sem contar os influenciar-se-á com seus vídeos maravilhosos, sim eles fazem produtos de boa qualidade, não esqueçam que o novo sempre vem.

17. **Atividades Recreativas:** Além de apresentações formais, os coretos podem ser usados para atividades recreativas, como aulas de dança, aulas de ioga ao ar livre e sessões de leitura para crianças. Isso torna o espaço culturalmente ativo em várias dimensões. O espaço estaria sempre com agenda lotada

18. **Colaboração com Artistas Locais:** Envolver artistas locais no planejamento e na realização de eventos nos coretos fortalece os laços entre a comunidade artística e a cidade, promovendo uma cena cultural vibrante. Temos um conselho de cultura, temos organizações e associações que podem contribuir.

19. **Promoção do Patrimônio Musical:** Os coretos tradicionalmente têm sido locais para apresentações musicais, contribuindo para a preservação e promoção do patrimônio musical de uma região. Seria uma espécie de natal encantado para pano inteiro, onde dançaríamos axé no período da micareta, cantaríamos para as mães enquanto os filhos compram presentes, bem que os comerciantes podiam sortear brindes pelos coretos.

20. **Celebração de Festividades Locais:** Os coretos frequentemente se tornam o centro das celebrações de feriados e festividades locais, tornando-os um ponto focal para a comunidade em momentos especiais. Existe um potencial a ser explorado.

Em resumo, os coretos são espaços versáteis que podem enriquecer a vida cultural de nossa cidade de diversas maneiras. Eles podem promover a expressão artística, a diversidade cultural, a educação e o envolvimento comunitário, tornando-se uma parte vital da identidade cultural de uma região. Quando bem cuidados e utilizados de forma criativa, os coretos contribuem significativamente para o vibrante cenário cultural de uma cidade, e assim pode ser em Feira de Santana.

Eles podem ajudar a definir a identidade de uma cidade e enriquecer a experiência cultural de seus habitantes e visitantes.